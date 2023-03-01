Direktorij Tvrtki
BCLC
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

BCLC Plaće

Raspon plaća BCLC je od $55,302 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Financijski analitičar na donjem kraju do $94,033 za Voditelj proizvoda na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke BCLC. Zadnje ažurirano: 8/12/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski inženjer
Median $66.9K
Računovođa
$59.1K
Financijski analitičar
$55.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Ljudski resursi
$62.1K
Informatolog (IT)
$70.2K
Voditelj proizvoda
$94K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki BCLC je Voditelj proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $94,033. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki BCLC je $64,519.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku BCLC

Povezane tvrtke

  • Square
  • Microsoft
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Facebook
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi