BCE
BCE Plaće

Plaće u BCE kreću se od $38,868 ukupne godišnje naknade za Prodaja na donjoj strani do $125,819 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika BCE. Zadnje ažuriranje: 9/4/2025

$160K

Softverski Inženjer
CP2 $73.2K
CP3 $94.4K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Mrežni Inženjer

Inženjer Podataka

Znanstvenik Podataka
CP2 $69.3K
CP3 $95.7K
Menadžer Proizvoda
CP2 $72.6K
CP3 $90.1K
CP4 $126K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Arhitekt Rješenja
CP2 $82.2K
CP3 $104K

Arhitekt Podataka

Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
Median $72.7K
Poslovni Analitičar
Median $59.3K
Prodaja
Median $38.9K
Analitičar Podataka
Median $60.8K
Financijski Analitičar
Median $62.5K
Marketing
Median $60.6K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $108K
Dizajner Proizvoda
Median $54.9K
Menadžer Tehničkih Programa
Median $79.7K
Računovođa
$69.2K

Tehnički Računovođa

Poslovne Operacije
$62.5K
Menadžer Znanosti o Podacima
$108K
Marketing Operacije
$60.7K
Menadžer Projekta
$79.6K
Omogućavanje Prodaje
$54.8K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u BCE je Menadžer Proizvoda at the CP4 level s godišnjom ukupnom naknadom od $125,819. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u BCE je $72,645.

