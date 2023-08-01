Imenik tvrtki
BC Hydro Plaće

Plaće u BC Hydro kreću se od $64,604 ukupne godišnje naknade za Strojarki Inženjer na donjoj strani do $96,767 za Menadžer Tehničkih Programa na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika BC Hydro. Zadnje ažuriranje: 9/4/2025

$160K

Elektroinženjer
$89.1K
Ljudski Resursi
$65.5K
Strojarki Inženjer
$64.6K

Menadžer Projekta
$68.3K
Menadžer Tehničkih Programa
$96.8K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u BC Hydro je Menadžer Tehničkih Programa at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $96,767. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u BC Hydro je $68,290.

