Imenik tvrtki
BBVA USA
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

BBVA USA Plaće

Plaće u BBVA USA kreću se od $59,352 ukupne godišnje naknade za Ljudski Resursi na donjoj strani do $177,383 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika BBVA USA. Zadnje ažuriranje: 9/5/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Znanstvenik Podataka
$162K
Ljudski Resursi
$59.4K
Softverski Inženjer
$86K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$177K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

The highest paying role reported at BBVA USA is Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $177,383. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BBVA USA is $123,776.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za BBVA USA

Povezane tvrtke

  • First Command
  • Clarifai
  • Panorama Education
  • Gong
  • iManage
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi