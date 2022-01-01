Imenik tvrtki
BBC
BBC Plaće

Plaće u BBC kreću se od $23,231 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $137,102 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika BBC. Zadnje ažuriranje: 9/5/2025

$160K

Softverski Inženjer
Junior Software Engineer $52.8K
Software Engineer $67.4K
Senior Software Engineer $80K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Menadžer Proizvoda
Median $134K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $137K

Računovođa
$52.1K
Poslovni Analitičar
$89.4K
Analitičar Podataka
$69K
Znanstvenik Podataka
$82.9K
Ljudski Resursi
$66.3K
IT Tehnolog
$64.7K
Strojarki Inženjer
$70.2K
Dizajner Proizvoda
$23.2K
Arhitekt Rješenja
$121K
UX Istraživač
$62.7K
ČPP

The highest paying role reported at BBC is Menadžer Softverskog Inženjerstva with a yearly total compensation of $137,102. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BBC is $69,014.

