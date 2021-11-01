Direktorij Tvrtki
BARK
BARK Plaće

Raspon plaća BARK je od $125,000 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Softverski inženjer na donjem kraju do $179,100 za Dizajner proizvoda na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke BARK. Zadnje ažurirano: 8/24/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $125K
Marketing
$141K
Dizajner proizvoda
$179K

