Banco de Bogota Plaće

Raspon plaća Banco de Bogota je od $10,399 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Znanstvenik podataka na donjem kraju do $49,856 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Banco de Bogota. Zadnje ažurirano: 8/24/2025

$160K

Znanstvenik podataka
$10.4K
Softverski inženjer
$29.4K
Voditelj softverskog inženjerstva
$49.9K

Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Banco de Bogota je Voditelj softverskog inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $49,856. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Banco de Bogota je $29,391.

