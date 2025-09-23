Imenik tvrtki
Bamboo Health
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

Bamboo Health Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in United States u Bamboo Health ukupno iznosi $140K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Bamboo Health. Zadnje ažuriranje: 9/23/2025

Medijan paketa
company icon
Bamboo Health
Senior Software Engineer
Boston, MA
Ukupno godišnje
$140K
Razina
L3
Osnovna plaća
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u Bamboo Health?

$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Ostali resursi