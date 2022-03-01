Imenik tvrtki
Babbel
Babbel Plaće

Plaće u Babbel kreću se od $63,584 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $114,637 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Babbel. Zadnje ažuriranje: 10/16/2025

Softverski Inženjer
Median $87.9K

Frontend Softverski Inženjer

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $115K
Poslovni Analitičar
$93.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

60 25
60 25
Analitičar Podataka
$63.6K
Ljudski Resursi
$83.9K
Marketing
$70.7K
Dizajner Proizvoda
$68.4K
Menadžer Proizvoda
$75.8K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Babbel je Menadžer Softverskog Inženjerstva s godišnjom ukupnom naknadom od $114,637. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Babbel je $79,850.

