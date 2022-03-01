Babbel Plaće

Plaće u Babbel kreću se od $63,584 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $114,637 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Babbel . Zadnje ažuriranje: 10/16/2025