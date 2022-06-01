Imenik tvrtki
Aya Healthcare
Aya Healthcare Plaće

Plaće u Aya Healthcare kreću se od $110,744 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $237,180 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Aya Healthcare. Zadnje ažuriranje: 11/14/2025

Softverski Inženjer
Median $175K

Full-Stack softverski inženjer

Menadžer Proizvoda
Median $165K
Dizajner Proizvoda
$111K

Menadžer Projekta
$131K
Regrutер
$146K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$237K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Aya Healthcare je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $237,180. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Aya Healthcare je $155,481.

