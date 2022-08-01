Imenik tvrtki
AXS
AXS Plaće

Plaće u AXS kreću se od $99,500 ukupne godišnje naknade za Korisnička Podrška na donjoj strani do $198,990 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika AXS. Zadnje ažuriranje: 10/10/2025

$160K

Menadžer Proizvoda
Median $113K
Softverski Inženjer
Median $105K
Korisnička Podrška
$99.5K

Analitičar Podataka
$119K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$199K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u AXS je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $198,990. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u AXS je $113,000.

