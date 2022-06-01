Imenik tvrtki
Axcient
Axcient Plaće

Plaće u Axcient kreću se od $30,150 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $241,200 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Axcient. Zadnje ažuriranje: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Poslovni Analitičar
$76.1K
Prodaja
$99.5K
Softverski Inženjer
$30.2K

Menadžer Softverskog Inženjerstva
$241K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Axcient je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $241,200. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Axcient je $87,809.

Ostali resursi