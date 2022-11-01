Direktorij Tvrtki
Avidbots
Avidbots Plaće

Raspon plaća Avidbots je od $92,263 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Voditelj proizvoda na donjem kraju do $121,187 za Operacije ljudskih resursa na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Avidbots. Zadnje ažurirano: 8/9/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $93.7K
Operacije ljudskih resursa
$121K
Voditelj proizvoda
$92.3K

Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Avidbots je Operacije ljudskih resursa at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $121,187. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Avidbots je $93,655.

