Avid Technology Professionals Plaće

Plaće u Avid Technology Professionals kreću se od $81,594 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $125,625 za Menadžer Projekta na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Avid Technology Professionals. Zadnje ažuriranje: 8/26/2025

$160K

Marketing Operacije
$107K
Menadžer Projekta
$126K
Softverski Inženjer
$81.6K

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Avid Technology Professionals je Menadžer Projekta at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $125,625. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Avid Technology Professionals je $107,485.

