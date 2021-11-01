Imenik tvrtki
Aviatrix
Aviatrix Plaće

Plaće u Aviatrix kreću se od $81,397 ukupne godišnje naknade za Uspjeh Korisnika na donjoj strani do $301,500 za Arhitekt Rješenja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Aviatrix. Zadnje ažuriranje: 8/26/2025

$160K

Softverski Inženjer
MTS $163K
Staff Engineer $233K
Principal Engineer $239K
Senior Principal Engineer $297K

Full-Stack Softverski Inženjer

Mrežni Inženjer

Uspjeh Korisnika
$81.4K
Prodajni Inženjer
$219K

Arhitekt Rješenja
$302K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Aviatrix, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Aviatrix je Arhitekt Rješenja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $301,500. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Aviatrix je $233,200.

