AvePoint Plaće

Plaće u AvePoint kreću se od $15,348 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $223,875 za Prodaja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika AvePoint. Zadnje ažuriranje: 8/26/2025

$160K

Poslovni Analitičar
Median $57.6K
Administrativni Asistent
$34.8K
Menadžer Proizvoda
$55.3K

Prodaja
$224K
Prodajni Inženjer
$150K
Softverski Inženjer
$15.3K
