Direktorij Tvrtki
Avast Software
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

Avast Software Plaće

Raspon plaća Avast Software je od $44,774 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Softverski inženjer na donjem kraju do $125,290 za Voditelj proizvoda na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Avast Software. Zadnje ažurirano: 8/9/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski inženjer
Median $44.8K
Voditelj proizvoda
$125K
Voditelj softverskog inženjerstva
$98.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Avast Software, — это Voditelj proizvoda at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $125,290. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Avast Software, составляет $98,490.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku Avast Software

Povezane tvrtke

  • BAE Systems
  • nCino
  • Nuix
  • Darktrace
  • Rapid7
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi