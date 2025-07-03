Avantor Plaće

Imenik tvrtki
Plaće u Avantor kreću se od $119,761 ukupne godišnje naknade za Strojarki Inženjer na donjoj strani do $234,969 za Analitičar Kibernetičke Sigurnosti na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Avantor. Zadnje ažuriranje: 8/26/2025

$160K

Prodaja
Median $125K
Znanstvenik Podataka
$201K
Marketing
$179K

Strojarki Inženjer
$120K
Menadžer Proizvoda
$151K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$235K
Softverski Inženjer
$201K
ČPP

