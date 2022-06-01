Direktorij Tvrtki
Avant Plaće

Raspon plaća Avant je od $99,500 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Dizajner proizvoda na donjem kraju do $306,626 za Voditelj znanosti o podacima na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Avant. Zadnje ažurirano: 8/9/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $150K
Voditelj proizvoda
Median $110K
Analitičar podataka
$101K

Voditelj znanosti o podacima
$307K
Znanstvenik podataka
$181K
Dizajner proizvoda
$99.5K
Voditelj softverskog inženjerstva
$285K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Avant je Voditelj znanosti o podacima at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $306,626. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Avant je $150,000.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku Avant

