Ava Labs
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

Ava Labs Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in United States u Ava Labs ukupno iznosi $255K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ava Labs. Zadnje ažuriranje: 9/24/2025

Medijan paketa
company icon
Ava Labs
Software Engineer
New York, NY
Ukupno godišnje
$255K
Razina
hidden
Osnovna plaća
$205K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$50K
Godine u tvrtki
0-1 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Ava Labs?

$160K

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

Plaće za stažiranje

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Softverski Inženjer pozīcijai Ava Labs in United States, ir gada kopējā atlīdzība $340,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Ava Labs Softverski Inženjer pozīcijai in United States, ir $246,000.

