Auvik Networks
Auvik Networks Plaće

Raspon plaća Auvik Networks je od $47,916 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Informatolog (IT) na donjem kraju do $239,700 za Voditelj proizvoda na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Auvik Networks. Zadnje ažurirano: 8/16/2025

$160K

Informatolog (IT)
$47.9K
Voditelj proizvoda
$240K
Softverski inženjer
$82.5K

Voditelj softverskog inženjerstva
$139K
Tehnički pisac
$65.7K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Auvik Networks je Voditelj proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $239,700. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Auvik Networks je $82,488.

