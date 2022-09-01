Direktorij Tvrtki
AutoTrader Plaće

Raspon plaća AutoTrader je od $29,862 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Korisnička služba na donjem kraju do $155,662 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju.

$160K

Softverski inženjer
Median $64.8K
Korisnička služba
$29.9K
Znanstvenik podataka
$69.7K

Voditelj proizvoda
$98.2K
Voditelj softverskog inženjerstva
$156K
Arhitekt rješenja
$105K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki AutoTrader je Voditelj softverskog inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $155,662. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki AutoTrader je $83,961.

