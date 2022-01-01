Autonomous Plaće

Direktorij Tvrtki
Raspon plaća Autonomous je od $26,532 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Voditelj projekta na donjem kraju do $64,675 za Informatolog (IT) na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Autonomous. Zadnje ažurirano: 8/16/2025

$160K

Građevinski inženjer
$44K
Informatolog (IT)
$64.7K
Voditelj projekta
$26.5K

Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Autonomous je Informatolog (IT) at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $64,675. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Autonomous je $44,001.

