Imenik tvrtki
Autodesk
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Menadžer Programa

  • Sve Menadžer Programa plaće

Autodesk Menadžer Programa Plaće

Prosječna Menadžer Programa ukupna naknada in Singapore u Autodesk kreće se od SGD 210K do SGD 299K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Autodesk. Zadnje ažuriranje: 9/23/2025

Prosječna Ukupna Naknada

SGD 238K - SGD 271K
Singapore
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
SGD 210KSGD 238KSGD 271KSGD 299K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 2 više Menadžer Programa prijavas u Autodesk za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća

SGD 209K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.


Raspored Stjecanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Autodesk, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Autodesk, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (8.32% tromjesečno)

  • 33.3% stječe se u 3rd-GOD (8.32% tromjesečno)



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Menadžer Programa ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Programa u Autodesk in Singapore ima godišnju ukupnu naknadu od SGD 298,946. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Autodesk za ulogu Menadžer Programa in Singapore je SGD 210,276.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Autodesk

Povezane tvrtke

  • Akamai
  • Cornerstone OnDemand
  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi