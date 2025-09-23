Menadžer Proizvoda naknada in United States u Autodesk kreće se od $142K year za P1 do $426K year za P6. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $246K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Autodesk. Zadnje ažuriranje: 9/23/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
P1
$142K
$132K
$6.7K
$3.7K
P2
$143K
$120K
$14K
$9K
P3
$167K
$142K
$18.3K
$6.3K
P4
$238K
$176K
$42.7K
$19.6K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.3%
GOD 3
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.3%
GOD 3
U Autodesk, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stječe se u 2nd-GOD (8.32% tromjesečno)
33.3% stječe se u 3rd-GOD (8.32% tromjesečno)