Autodesk
  • Dizajner Proizvoda

  • Sve Dizajner Proizvoda plaće

Autodesk Dizajner Proizvoda Plaće

Dizajner Proizvoda naknada in United States u Autodesk kreće se od $122K year za P1 do $292K year za P5. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $147K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Autodesk. Zadnje ažuriranje: 9/23/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
P1
$122K
$122K
$0
$0
P2
$155K
$129K
$14.4K
$11.8K
P3
$173K
$143K
$22.4K
$7.3K
P4
$176K
$145K
$22.3K
$9K
$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Raspored Stjecanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Autodesk, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Autodesk, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (8.32% tromjesečno)

  • 33.3% stječe se u 3rd-GOD (8.32% tromjesečno)



Uključeni nazivi

UX Dizajner

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Dizajner Proizvoda u Autodesk in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $292,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Autodesk za ulogu Dizajner Proizvoda in United States je $157,000.

