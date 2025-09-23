Imenik tvrtki
Autodesk
Autodesk Financijski Analitičar Plaće

Medijan Financijski Analitičar paketa naknade in United States u Autodesk ukupno iznosi $326K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Autodesk. Zadnje ažuriranje: 9/23/2025

Medijan paketa
company icon
Autodesk
Financial Analyst
San Francisco, CA
Ukupno godišnje
$326K
Razina
M4
Osnovna plaća
$195K
Stock (/yr)
$86K
Bonus
$45K
Godine u tvrtki
6 Godine
Godine iskustva
15 Godine
Koji su karijerni nivoi u Autodesk?

$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Raspored Stjecanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Autodesk, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Autodesk, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (8.32% tromjesečno)

  • 33.3% stječe se u 3rd-GOD (8.32% tromjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Financijski Analitičar u Autodesk in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $370,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Autodesk za ulogu Financijski Analitičar in United States je $160,250.

Ostali resursi