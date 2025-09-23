Imenik tvrtki
Autodesk
Autodesk Menadžer Znanosti o Podacima Plaće

Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Autodesk. Zadnje ažuriranje: 9/23/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$266K - $313K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$248K$266K$313K$345K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+).


Raspored Stjecanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Autodesk, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Autodesk, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (8.32% tromjesečno)

  • 33.3% stječe se u 3rd-GOD (8.32% tromjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Znanosti o Podacima u Autodesk in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $345,150. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Autodesk za ulogu Menadžer Znanosti o Podacima in United States je $247,800.

