Auto Trader UK Plaće

Raspon plaća Auto Trader UK je od $53,657 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Prodaja na donjem kraju do $126,968 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Auto Trader UK. Zadnje ažurirano: 8/16/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $54.1K
Prodaja
$53.7K
Voditelj softverskog inženjerstva
$127K

Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Auto Trader UK je Voditelj softverskog inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $126,968. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Auto Trader UK je $54,086.

