Menadžer Tehničkih Programa naknada in United States u Aurora kreće se od $229K year za P5 do $336K year za P7. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $296K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Aurora. Zadnje ažuriranje: 9/22/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$229K
$180K
$40K
$9K
P6
$ --
$ --
$ --
$ --
P7
$336K
$221K
$72.1K
$42.3K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Aurora, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Aurora, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)