Dizajner Proizvoda naknada in United States u Aurora ukupno iznosi $170K year za P6. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Aurora. Zadnje ažuriranje: 9/22/2025
Prosječna Ukupna Naknada
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
$170K
$150K
$12.5K
$7.5K
P7
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Aurora, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)
U Aurora, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)