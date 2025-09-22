Imenik tvrtki
  • Plaće
  • Dizajner Proizvoda

  • Sve Dizajner Proizvoda plaće

Aurora Dizajner Proizvoda Plaće

Dizajner Proizvoda naknada in United States u Aurora ukupno iznosi $170K year za P6. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Aurora. Zadnje ažuriranje: 9/22/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$150K - $178K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$139K$150K$178K$190K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
P4
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
Senior Product Designer
$170K
$150K
$12.5K
$7.5K
P7
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Prikaži 3 više nivoa
Dodaj komp.Poredi nivoe

$160K

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Aurora, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Dizajner Proizvoda u Aurora in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $189,750. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Aurora za ulogu Dizajner Proizvoda in United States je $138,600.

