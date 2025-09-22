Imenik tvrtki
Aurora
Aurora Poslovni Analitičar Plaće

Prosječna Poslovni Analitičar ukupna naknada in United States u Aurora kreće se od $298K do $417K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Aurora. Zadnje ažuriranje: 9/22/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$322K - $375K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$298K$322K$375K$417K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Aurora, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Aurora, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Poslovni Analitičar u Aurora in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $416,500. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Aurora za ulogu Poslovni Analitičar in United States je $297,500.

