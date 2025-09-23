Imenik tvrtki
Prosječna Menadžer Softverskog Inženjerstva ukupna naknada in United States u Aurora Solar kreće se od $198K do $270K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Aurora Solar. Zadnje ažuriranje: 9/23/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$212K - $256K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$198K$212K$256K$270K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Aurora Solar, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u Aurora Solar in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $270,280. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Aurora Solar za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in United States je $198,050.

