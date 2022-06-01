Direktorij Tvrtki
Aura Plaće

Raspon plaća Aura je od $84,575 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Računovođa na donjem kraju do $258,700 za Uspjeh korisnika na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Aura. Zadnje ažurirano: 8/22/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $130K
Voditelj proizvoda
Median $176K
Računovođa
$84.6K

Korporativni razvoj
$137K
Uspjeh korisnika
$259K
Znanstvenik podataka
$172K
Elektrotehnički inženjer
$124K
Konzultant za upravljanje
$84.6K
Marketing
$139K
UX istraživač
$159K
Često postavljena pitanja

The highest paying role reported at Aura is Uspjeh korisnika at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $258,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aura is $138,250.

Ostali resursi