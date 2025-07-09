Direktorij Tvrtki
AUO
AUO Plaće

Raspon plaća AUO je od $25,647 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Elektrotehnički inženjer na donjem kraju do $122,400 za Tehnički voditelj programa na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke AUO. Zadnje ažurirano: 8/22/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $29K

Full-stack softverski inženjer

Dizajner proizvoda
Median $27.5K
Razvoj poslovanja
$33.9K

Elektrotehnički inženjer
$25.6K
Hardverski inženjer
$48.6K
Strojarski inženjer
$27.6K
Voditelj proizvoda
$35.7K
Tehnički voditelj programa
$122K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki AUO je Tehnički voditelj programa at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $122,400. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki AUO je $31,436.

Ostali resursi