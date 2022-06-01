Direktorij Tvrtki
AuditBoard
AuditBoard Plaće

Raspon plaća AuditBoard je od $52,735 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Voditelj projekta na donjem kraju do $238,000 za Voditelj proizvoda na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke AuditBoard. Zadnje ažurirano: 8/22/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $195K

Full-stack softverski inženjer

Voditelj proizvoda
Median $238K
Prodaja
Median $190K

Ljudski resursi
$175K
Voditelj programa
$100K
Voditelj projekta
$52.7K
Regrutator
$80.4K
Prodajni inženjer
$194K
Voditelj softverskog inženjerstva
$213K
Raspored stjecanja prava

25%

GODINA 1

25%

GODINA 2

25%

GODINA 3

25%

GODINA 4

U tvrtki AuditBoard, Dodjele dionica/kapitala podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja prava:

  • 25% stječe prava u 1st-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 2nd-GODINA (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe prava u 3rd-GODINA (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe prava u 4th-GODINA (2.08% mjesečno)

Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki AuditBoard je Voditelj proizvoda s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $238,000. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki AuditBoard je $190,000.

Ostali resursi