AudioEye Plaće

Raspon plaća AudioEye je od $169,150 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Znanstvenik podataka na donjem kraju do $282,580 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke AudioEye. Zadnje ažurirano: 8/22/2025

$160K

Znanstvenik podataka
$169K
Dizajner proizvoda
$231K
Voditelj proizvoda
$224K

Prodaja
$225K
Voditelj softverskog inženjerstva
$283K
Najlepiej opłacana rola zgłoszona w AudioEye to Voditelj softverskog inženjerstva at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $282,580. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w AudioEye wynosi $224,870.

