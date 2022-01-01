Direktorij Tvrtki
Audible
Audible Plaće

Raspon plaća Audible je od $53,890 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Poslovne operacije na donjem kraju do $525,300 za Informatolog (IT) na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Audible. Zadnje ažurirano: 8/22/2025

$160K

Softverski inženjer
SDE I $178K
SDE II $301K

Backend softverski inženjer

Full-stack softverski inženjer

Inženjer poslovne inteligencije

Znanstvenik podataka
Median $225K
Voditelj softverskog inženjerstva
Median $360K

Voditelj proizvoda
Median $220K
Voditelj programa
Median $137K
Regrutator
Median $150K
Tehnički voditelj programa
Median $192K
Poslovne operacije
$53.9K
Poslovni analitičar
$112K
Financijski analitičar
$161K
Ljudski resursi
$169K
Informatolog (IT)
$525K
Pravni
$393K
Konzultant za upravljanje
$101K
Marketinške operacije
$189K
UX istraživač
$168K
Raspored stjecanja prava

5%

GODINA 1

15%

GODINA 2

40%

GODINA 3

40%

GODINA 4

Vrsta dionice
RSU

U tvrtki Audible, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja prava:

  • 5% stječe prava u 1st-GODINA (5.00% godišnje)

  • 15% stječe prava u 2nd-GODINA (15.00% godišnje)

  • 40% stječe prava u 3rd-GODINA (20.00% polugodišnje)

  • 40% stječe prava u 4th-GODINA (20.00% polugodišnje)

25%

GODINA 1

35%

GODINA 2

40%

GODINA 3

Vrsta dionice
RSU

U tvrtki Audible, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja prava:

  • 25% stječe prava u 1st-GODINA (25.00% godišnje)

  • 35% stječe prava u 2nd-GODINA (35.00% godišnje)

  • 40% stječe prava u 3rd-GODINA (40.00% godišnje)

Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Audible je Informatolog (IT) at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $525,300. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Audible je $178,375.

