Audible Plaće

Raspon plaća Audible je od $53,890 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Poslovne operacije na donjem kraju do $525,300 za Informatolog (IT) na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Audible. Zadnje ažurirano: 8/22/2025
5%
GODINA 1
15%
GODINA 2
40%
GODINA 3
40%
GODINA 4
U tvrtki Audible, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja prava:
5% stječe prava u 1st-GODINA (5.00% godišnje)
15% stječe prava u 2nd-GODINA (15.00% godišnje)
40% stječe prava u 3rd-GODINA (20.00% polugodišnje)
40% stječe prava u 4th-GODINA (20.00% polugodišnje)
25%
GODINA 1
35%
GODINA 2
40%
GODINA 3
U tvrtki Audible, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja prava:
25% stječe prava u 1st-GODINA (25.00% godišnje)
35% stječe prava u 2nd-GODINA (35.00% godišnje)
40% stječe prava u 3rd-GODINA (40.00% godišnje)
