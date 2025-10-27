Imenik tvrtki
ATS Automation
  • Plaće
  • Strojarki Inženjer

  • Sve Strojarki Inženjer plaće

ATS Automation Strojarki Inženjer Plaće

Medijan Strojarki Inženjer paketa naknade in Canada u ATS Automation ukupno iznosi CA$96.5K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ATS Automation. Zadnje ažuriranje: 10/27/2025

Medijan paketa
company icon
ATS Automation
Mechanical Engineer
Cambridge, ON, Canada
Ukupno godišnje
CA$96.5K
Razina
Senior
Osnovna plaća
CA$96.5K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u ATS Automation?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Strojarki Inženjer u ATS Automation in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$100,462. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ATS Automation za ulogu Strojarki Inženjer in Canada je CA$93,793.

