Athelas
Athelas Plaće

Plaće u Athelas kreću se od $35,175 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $207,834 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Athelas. Zadnje ažuriranje: 10/9/2025

$160K

Administrativni Asistent
$50.8K
Menadžer Poslovnih Operacija
$169K
Marketing Operacije
$95.8K

Menadžer Proizvoda
$208K
Softverski Inženjer
$35.2K

Full-Stack Softverski Inženjer

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Athelas, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

ČPP

The highest paying role reported at Athelas is Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $207,834. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Athelas is $95,769.

