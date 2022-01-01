Imenik tvrtki
Astranis
Astranis Plaće

Plaće u Astranis kreću se od $121,762 ukupne godišnje naknade za Strojarki Inženjer na donjoj strani do $225,400 za Pravni na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Astranis. Zadnje ažuriranje: 8/30/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $213K
Strojarki Inženjer
Median $122K
Hardverski Inženjer
Median $140K

Regrutač
Median $155K
Menadžer Tehničkih Programa
Median $165K
Pravni
$225K
Prodajni Inženjer
$139K
Rizični Kapitalist
$201K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Astranis, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

ČPP

El rol amb millor retribució reportat a Astranis és Pravni at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $225,400. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Astranis és $160,000.

