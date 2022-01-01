Astranis Plaće

Plaće u Astranis kreću se od $121,762 ukupne godišnje naknade za Strojarki Inženjer na donjoj strani do $225,400 za Pravni na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Astranis . Zadnje ažuriranje: 8/30/2025