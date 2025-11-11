Imenik tvrtki
Aston
Aston Backend softverski inženjer Plaće u Russia

Medijan Backend softverski inženjer paketa naknade in Russia u Aston ukupno iznosi RUB 1.89M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Aston. Zadnje ažuriranje: 11/11/2025

Medijan paketa
Aston
Software Engineer
Rostov-On-Don, RO, Russia
Ukupno godišnje
RUB 1.89M
Razina
M2
Osnovna plaća
RUB 1.89M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
2 Godine
Koji su karijerni nivoi u Aston?
+RUB 4.78M
+RUB 7.34M
+RUB 1.65M
+RUB 2.89M
+RUB 1.81M
Najnoviji podnesci plata
Doprinesi

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Backend softverski inženjer u Aston in Russia ima godišnju ukupnu naknadu od RUB 3,278,471. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Aston za ulogu Backend softverski inženjer in Russia je RUB 1,890,538.

