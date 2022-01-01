ASSURANCE IQ Plaće

Plaće u ASSURANCE IQ kreću se od $63,315 ukupne godišnje naknade za Marketing Operacije na donjoj strani do $261,300 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika ASSURANCE IQ . Zadnje ažuriranje: 9/12/2025