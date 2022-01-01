Imenik tvrtki
ASSURANCE IQ
ASSURANCE IQ Plaće

Plaće u ASSURANCE IQ kreću se od $63,315 ukupne godišnje naknade za Marketing Operacije na donjoj strani do $261,300 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika ASSURANCE IQ. Zadnje ažuriranje: 9/12/2025

$160K

Menadžer Proizvoda
Median $156K
Računovođa
$93.1K
Znanstvenik Podataka
$152K

Marketing
$93.5K
Marketing Operacije
$63.3K
Dizajner Proizvoda
$186K
Menadžer Programa
$111K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$261K
Menadžer Tehničkih Programa
$173K
Raspored Stjecanja

10%

GOD 1

20%

GOD 2

40%

GOD 3

30%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U ASSURANCE IQ, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 10% stječe se u 1st-GOD (10.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 2nd-GOD (20.00% godišnje)

  • 40% stječe se u 3rd-GOD (40.00% godišnje)

  • 30% stječe se u 4th-GOD (30.00% godišnje)

ČPP

Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni ASSURANCE IQ ni $152,348.

