ASR Analytics Plaće

Plaće u ASR Analytics kreću se od $56,951 ukupne godišnje naknade za Poslovni Analitičar na donjoj strani do $93,000 za Znanstvenik Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika ASR Analytics. Zadnje ažuriranje: 11/14/2025

Poslovni Analitičar
$57K
Znanstvenik Podataka
Median $93K
Savjetnik za Upravljanje
$80.4K

Softverski Inženjer
$80.4K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u ASR Analytics je Znanstvenik Podataka s godišnjom ukupnom naknadom od $93,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ASR Analytics je $80,380.

