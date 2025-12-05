Imenik tvrtki
Arya.ai
Arya.ai Softverski Inženjer Plaće

Prosječna Softverski Inženjer ukupna naknada in India u Arya.ai kreće se od ₹430K do ₹589K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Arya.ai. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$5.3K - $6.3K
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$4.9K$5.3K$6.3K$6.7K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Arya.ai?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Arya.ai in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹588,644. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Arya.ai za ulogu Softverski Inženjer in India je ₹429,966.

