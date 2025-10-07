Imenik tvrtki
Arm
Arm Znanstvenik Istraživač Plaće

Znanstvenik Istraživač naknada in United Kingdom u Arm kreće se od £76.8K year za Grade 3 do £123K year za Grade 5. Medijan year paketa naknade in United Kingdom ukupno iznosi £82.5K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Arm. Zadnje ažuriranje: 10/7/2025

Prosjek Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
Grade 2
Graduate Engineer(Početni nivo)
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 3
Engineer
£76.8K
£58.6K
£11.5K
£6.7K
Grade 4
Senior Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 5
Staff Engineer
£123K
£84.1K
£30.5K
£8.8K
£122K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Arm, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Istraživač u Arm in United Kingdom ima godišnju ukupnu naknadu od £365,710. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Arm za ulogu Znanstvenik Istraživač in United Kingdom je £70,991.

