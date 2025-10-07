DevOps Inženjer naknada in United Kingdom u Arm ukupno iznosi £117K year za Grade 4. Medijan year paketa naknade in United Kingdom ukupno iznosi £91.2K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Arm. Zadnje ažuriranje: 10/7/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
Grade 2
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 3
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 4
£117K
£78.4K
£34.7K
£3.9K
Grade 5
£ --
£ --
£ --
£ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Arm, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)