Embedded Hardware Engineer naknada in United Kingdom u Arm kreće se od £54.8K year za Graduate Hardware Engineer do £95.4K year za Senior Hardware Engineer. Medijan year paketa naknade in United Kingdom ukupno iznosi £55.3K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Arm. Zadnje ažuriranje: 10/7/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
Graduate Hardware Engineer
£54.8K
£47.3K
£4.4K
£3.1K
Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior Hardware Engineer
£95.4K
£70.2K
£19.9K
£5.4K
Staff Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Arm, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)