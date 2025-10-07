Imenik tvrtki
Arm ASIC Engineer Plaće u India

ASIC Engineer naknada in India u Arm ukupno iznosi ₹14.91M year za Principal Hardware Engineer. Medijan year paketa naknade in India ukupno iznosi ₹8.28M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Arm. Zadnje ažuriranje: 10/7/2025

Prosjek Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
Graduate Hardware Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Hardware Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Hardware Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Hardware Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Prikaži 4 više nivoa
Dodaj komp.Poredi nivoe

₹13.98M

Izvezi podatke

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Arm, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za ASIC Engineer u Arm in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹16,593,164. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Arm za ulogu ASIC Engineer in India je ₹8,283,335.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Arm

Ostali resursi