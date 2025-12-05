Imenik tvrtki
Aristeia Capital
Aristeia Capital Menadžer Znanosti Podataka Plaće

Prosječna Menadžer Znanosti Podataka ukupna naknada in United States u Aristeia Capital kreće se od $486K do $690K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Aristeia Capital. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$552K - $654K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$486K$552K$654K$690K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Aristeia Capital?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Znanosti Podataka u Aristeia Capital in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $690,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Aristeia Capital za ulogu Menadžer Znanosti Podataka in United States je $486,000.

